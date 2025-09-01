الرياض - كتبت رنا صلاح - دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، عن الهجوم العسكري الذي تشنه بلاده على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، معتبرًا أن الأزمة "لم تكن نتيجة التحرك الروسي بل جاءت نتيجة انقلاب دعمَه الغرب".

وقال بوتين، في كلمة له خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة تيانجين الصينية، إن "المحاولات المستمرة لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كانت سببًا إضافيًا في اندلاع الأزمة"، مشيرًا إلى أحداث عامي 2013-2014 التي أطاحت بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.

بوتين يحمّل الغرب أزمة أوكرانيا

وذكّر بوتين بأن روسيا ردّت حينها بضمّ شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن العالم اليوم بحاجة إلى "نظام بديل عن النظام الأوروبي والأطلسي التقليدي، يراعي مصالح شريحة أوسع من الدول".

كما ثمّن الرئيس الروسي جهود الصين والهند وشركاء آخرين للمساهمة في حل الأزمة، مشيرًا إلى أنه سيبحث خلال اجتماعات ثنائية في تيانجين سبل التوصل إلى تسوية دبلوماسية، لاسيما بعد لقائه الأخير مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا منتصف آب.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا، خلال افتتاح القمة، إلى رفض "عقلية الحرب الباردة" وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية، بمشاركة نحو 20 من قادة منطقة أوراسيا.