الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الاثنين، أن قواتها البحرية أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي شمال البحر الأحمر.

الحوثيون يعلنون إصابة سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، إن العملية استهدفت سفينة SCARLET RAY، مؤكداً أن الهجوم جاء "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على ما وصفه بجرائم العدو الإسرائيلي بحق غزة".

وأشار سريع إلى أن العملية تأتي في سياق استمرار "حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"، مؤكداً الاستمرار في منع الملاحة المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف إسرائيلية.

وجاء الهجوم بعد أيام من مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي على مدينة صنعاء، فيما لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي حتى الساعة 07:45 "ت.غ".

وتشير تقارير الحوثيين إلى أن هجماتهم تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة، في رد على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين ونزوح المئات.