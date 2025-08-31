الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، عن انتشار واسع وحاد لسلالة جديدة من الإنفلونزا خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً بين النازحين في مراكز الإيواء والأطفال والمرضى، في ظل ظروف صحية كارثية ناجمة عن الحصار واستمرار الحرب الإسرائيلية.

غزة تواجه انتشاراً حاداً لسلالة جديدة من الإنفلونزا

وأوضح المكتب أن الانتشار السريع يعود إلى الاكتظاظ الشديد، ونقص التهوية والمياه، وتدهور الخدمات الصحية، ما يهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً. وأكد أن المستشفيات العاملة في القطاع تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع الموجة المرضية نتيجة نقص الكوادر والمستلزمات الطبية، واعتمادها على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية فقط، دون بروتوكولات علاجية متكاملة.

وقدر المكتب الإصابات بالآلاف في جميع محافظات القطاع مع زيادة يومية، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، مشيراً إلى عدم توفر أدوية فعالة لهذه السلالة، أو توفرها بكميات محدودة جداً، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول عشرات الأصناف من الأدوية الأساسية، في خرق للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتوفير الرعاية الطبية للسكان تحت الاحتلال.