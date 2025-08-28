الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البنك المركزي الأردني عن قرب إطلاق خدمة "كليك بلس" للحوالات المالية العابرة للحدود، التي تهدف إلى تسريع عمليات التحويل الدولي وتقليل تكلفتها مقارنة بالقنوات التقليدية.

الأردن يستعد لإطلاق منصة الحوالات الدولية الرقمية

وأوضح المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني، غسان أبو شهاب، أن الخدمة ستبدأ في مرحلتها الأولى عبر شركات الصرافة بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية ضمن نظام الدفع الفوري، على أن تنتقل لاحقًا إلى البنوك لتشمل جميع المؤسسات المالية المرخصة في المملكة.

وأشار أبو شهاب إلى أن جميع مراحل الخدمة ستخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي، مع الالتزام الكامل بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الحوالات عبر "كليك بلس" ستُنفذ إلكترونيًا وبشكل أسرع من الطرق التقليدية، مع عمولات أقل من القنوات الحالية، فيما ستكون البنية التحتية الإلكترونية جاهزة مع نهاية العام الحالي.

وأكد أن الخدمة تعزز التحول الرقمي في قطاع الصرافة، وتزيد من التنافسية بين الشركات المرخصة، كما تساهم في رفع حجم الحوالات الواردة إلى الأردن، وتحسين القدرة على تتبعها لضمان الشفافية والنزاهة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، لرفع كفاءة الخدمات المالية الرقمية وتعزيز مجتمع رقمي لا نقدي، بحسب ما أوضحت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، مها البهو.