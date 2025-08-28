الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، بسام زقوت، الخميس، من تدهور القدرات الطبية في القطاع بشكل تدريجي، مؤكدًا أن الوضع قد يصل إلى مرحلة يصبح فيها تقديم أي نوع من الخدمات الصحية للمرضى شبه مستحيل.

وأوضح زقوت أن المساعدات الطبية الحالية لا تغطي الاحتياجات اليومية، في ظل استقبال المستشفيات إصابات يومية وحالات سوء تغذية وأمراض متعددة، ما يزيد الضغط على النظام الصحي. ولفت إلى أن بعض المستشفيات تشهد نسب إشغال تصل إلى 300%، فيما لا يحصل 70% من المرضى على العلاج اللازم بسبب نقص غرف العمليات، الحضانات، الأدوية، والمعدات التشخيصية.

غزة: نقص حاد في الخدمات الطبية والمساعدات الغذائية

وأشار إلى أن الخدمات الطبية باتت تقتصر على الطوارئ والحالات المنقذة للحياة، محذرًا من أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة وتهجير مليون فلسطيني إلى الجنوب سيفاقم الأزمة، نظرًا للاكتظاظ الشديد في جنوب القطاع.

وأكد زقوت استمرار أزمة المجاعة في غزة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البضائع وقدرة 14% فقط من السكان على شرائها، لافتًا إلى نقص المواد الغذائية الأساسية، خاصة للأطفال دون عام والنساء الحوامل، ما يفاقم حالات سوء التغذية التي تتصاعد بشكل متواصل.