الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، أن سوريا الجديدة وضعت منذ لحظة التحرير أولوياتها في تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال خطط تستهدف رفع معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين، وتحسين الخدمات تدريجياً.

أحمد الشرع: الاستقرار والتنمية أولوية سوريا الجديدة

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الشرع في افتتاح الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي، مشدداً على أن الجهود الدبلوماسية السورية أسهمت في إعادة بناء علاقات سوريا مع العالم، وتخفيف العقوبات والقيود، الأمر الذي شجع عودة اللاجئين محملين بالعلم والخبرة للمساهمة في نهضة بلادهم.

وأشار الرئيس السوري إلى المكانة التاريخية لدمشق كمركز تجاري مزدهر عبر العصور، بفضل موقعها الاستراتيجي على طرق القوافل بين الشرق والغرب، وما وفرته من بيئة آمنة للتجارة.

كما استعرض الشرع الإرث الصناعي للشام، من الصناعات المعدنية والنسيجية والغذائية والسياحية، مؤكداً أن منتجاتها لطالما وصلت إلى مختلف أنحاء العالم، حاملة ثقافة الأرض وحضارتها.