 مصرع 9 أشخاص جراء سيول في شمال السودان

الرياض - كتبت رنا صلاح - قضى 9 أشخاص في شمال السودان جراء انهيار منازل، بعد أن تحولت أمطار موسمية غزيرة إلى سيول وتسببت في توقف حركة المر مصرع 9 أشخاص جراء سيول في شمال السودانور، فيما لا تزال تحاصر عدداً من أحياء المدينة.

وقال مصدر في الدفاع المدني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء: «لقي تسعة أشخاص حتفهم نتيجة انهيار منازلهم في مدينة الدامر بولاية نهر النيل» شمال العاصمة الخرطوم، مضيفاً أن «المياه ما زالت تحاصر خمسة من أحياء المدينة».

وهطلت أمطار غزيرة في شمال السودان، الثلاثاء، تحول بعضها إلى فيضانات وسيول غمرت أجزاء من الطريق الذي يصل بين الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل.

وتبلغ الأمطار الموسمية ذروتها خلال أغسطس (آب)، وعادةً ما تتركز في جنوب وجنوب شرقي البلاد، إلا أنها امتدت في السنوات الأخيرة إلى المناطق الصحراوية في الشمال حتى الحدود مع مصر.

وفي ولاية القضارف في شرق السودان، أفادت الدائرة الحكومية المعنية بالأمطار الموسمية بتضرر 600 منزل، كما غمرت المياه نحو 8500 فدان من الأراضي الزراعية.

وقالت «غرفة طوارئ الخريف» في ولاية القضارف، الثلاثاء، إن «السيول أدت إلى عزل قرى وقطع طرق رئيسية»، مطالبةً بـ«تدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والمأوى والأدوية» للمتضررين في مدينتي القلابات الغربية وقلع النحل.

وتعد القلابات الغربية بجنوب شرقي القضارف والمتاخمة للحدود الإثيوبية من كبرى مناطق إنتاج الذرة والسمسم والفول السوداني.

وأصدرت الهيئة العليا للأرصاد الجوية بالسودان، الثلاثاء، تحذيراً «برتقالياً» في ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، مشيرةً إلى «خطورة عالية».

وحذرت من «هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط رياح... تتسبب في جريان عالٍ للمياه».