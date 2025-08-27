الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

‌‏ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الروسي

وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ويأتي هذا التواصل في سياق العلاقات المتنامية بين السعودية وروسيا خلال العقد الأخير، حيث تحولت الشراكة بين البلدين من مستوى محدود إلى تعاون أوسع يشمل مجالات الطاقة والسياسة الإقليمية. وتعد مجموعة "أوبك بلس" أبرز مظاهر التقارب، إذ يلعب الطرفان دورا محوريا في تنسيق سياسات إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.

وعلى المستوى السياسي، شهدت العلاقات تبادل زيارات واتصالات مكثفة بين بن سلمان وبوتين منذ عام 2015، تعمق خلالها الحوار حول قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في سوريا واليمن، إضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي.

وبلغت العلاقات ذروتها بزيارة بوتين إلى الرياض في أكتوبر 2019، حيث تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والفضاء.