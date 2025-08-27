الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في كلمة ألقتها، الأربعاء، إنّ الحكومة تندد بالقتل "غير المبرّر" لصحفيين في قطاع غزة.

رئيسة وزراء إيطاليا تندد بقتل إسرائيل صحفيين في غزة

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوبيّ قطاع غزة الاثنين، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل، من بينهم 5 صحفيين يعملون لدى رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقالت في مؤتمر صحفي بمدينة ريميني الساحلية "إنه هجوم غير مقبول على حرية الصحافة وعلى كل من يخاطر بحياته بشجاعة لتغطية مأساة الحرب".

وميلوني من بين القادة الغربيين الذين ندّدوا مؤخرا بقصف الاثنين، الذي أثار انتقادات دولية واسعة.

وتستعد إسرائيل لشنّ هجوم جديد على مدينة غزة، التي تقول إنها آخر معاقل حركة (حماس)، ويعيش في غزة حاليا نحو نصف سكان القطاع، البالغ عددهم مليوني نسمة، وأعلنت إسرائيل أنها ستصدر لهم أوامر بالإخلاء.

ودعت ميلوني إسرائيل أيضا إلى إنهاء احتلالها العسكري لغزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع ووقف التوسع في بناء التجمعات السكنية في الضفة الغربية.