الرياض - كتبت رنا صلاح - شرع مستوطنون، الأربعاء، بتوسيع بؤرة استيطانية مقامة على أراضي فلسطينيين في خربة دير رازح جنوبيّ الخليل.

مستوطنون يوسعون بؤرة استيطانية جنوبيّ الخليل

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية "وفا"، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين شرعت بتوسيع البؤرة الاستيطانية التي تم إنشاؤها في شهر كانون الأول من العام الماضي على أراضي الأهالي في خربة دير رازح جنوبيّ الخليل، وذلك بإحضار أكثر من 30 كرفانا ونصبها في تلك المنطقة.

وكانت جرافات الاحتلال ومستوطنون، قد جرفت أواخر العام الماضي نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين التي تعود ملكيتها لعائلة عمرو، وقطعت الأشجار، وخربت المزروعات، وشقت طريقا استيطانيا بطول 3 كيلومترات.

هذا وشهدت مناطق جنوبيّ الخليل الأربعاء تصعيدا كبيرا في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، حيث شرعت مجموعات من المستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في قرية أم الخير، وتوسيع اثنتين في كل من خلة الضبع وشعب البطم بمسافر يطا، وتم نصب عدد من الكرفانات وكذلك تنفيذ أعمال بناء عدد من الوحدات الجديدة.

وفي السياق ذاته، هاجمت مجموعة من المستوطنين الرعاة وقطعان أغنامهم في حي الطيران في بلدة الظاهرية جنوبيّ الخليل، ومنعتهم من الوصول إلى الحقول والمراعي.