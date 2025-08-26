الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توماس برّاك، الثلاثاء، أن لبنان سيعرض في 31 آب الحالي خطة تهدف إلى إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه، في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية.

لبنان يقدم خطة لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه

وأوضح برّاك، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت، أن إسرائيل ستقدم مقترحًا مقابلًا عقب تسلمها الخطة اللبنانية، مشددًا على أن الخطة "لا تتضمن عملًا عسكريًا" وإنما ترتكز على الحوار والإقناع.

وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد حذر مطلع الشهر من أي مواجهة تسعى الحكومة لخوضها ضد الحزب، معتبرًا أن "لا حياة للبنان" إذا جرى ذلك، فيما أرجأ الحزب وحليفته حركة أمل تظاهرات ضد الخطة المدعومة أميركيًا، إفساحًا للمجال أمام الحوار مع السلطات.



وأشار برّاك إلى أن الجيش اللبناني والحكومة يتحدثان عن حلول سياسية لإقناع الحزب بالتخلي عن السلاح، بينما ألمحت إسرائيل إلى إمكانية تقليص وجودها العسكري في الجنوب إذا تحرك الجيش اللبناني في هذا الاتجاه.

يذكر أن حزب الله تكبد خسائر بشرية كبيرة خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي، والتي أودت بحياة عدد من قياداته ومقاتليه.