الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة في غزة، إن بنوك الدم في مستشفيات قطاع غزة، تعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته.

نقص في وحدات الدم يهدد المستشفيات في غزة

وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم، مشيرة إلى أن نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة.

وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية.

ووجهت الوزارة نداء عاجلا إلى جميع الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.