الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، أن 18,489 طالبًا فلسطينيًا استُشهدوا وأصيب 28,854 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول.

التربية الفلسطينية: تدمير مئات المدارس واستشهاد آلاف الطلاب

وأوضحت الوزارة أن قطاع غزة شهد استشهاد أكثر من 18,346 طالبًا وإصابة 27,884، فيما استشهد في الضفة الغربية 143 طالبًا وأصيب 970 آخرون، بالإضافة إلى اعتقال 740 طالبًا.

كما أفادت الوزارة باستشهاد 970 معلمًا وإداريًا وإصابة 4,533 آخرين في غزة والضفة، مع اعتقال أكثر من 199 منهم في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى تدمير 160 مدرسة حكومية بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعًا للجامعات، فيما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب. كما أُزيلت 25 مدرسة من السجل التعليمي بسبب العدوان.

أما في الضفة الغربية، فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، الأمر الذي أدى إلى اعتماد دوام الجامعات إلكترونيًا نظرًا للظروف الراهنة.