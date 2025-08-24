الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفع عدد سكان الدول العربية إلى (502,620,281) نسمة بحلول اليوم 24 آب / أغسطس 2025م، وذلك بحسب موقع (Population Today)، وبلغ عدد سكان عرب أفريقيا (303,462,416) نسمة بنسبة (60.38%)، أما عدد سكان عرب آسيا فبلغ (199,157,865) نسمة وبنسبة (39.62%) من عدد سكان الدول العربية. كما ارتفع عدد سكان العالم اليوم إلى (8,241,162,406) نسمة موزعة على ستة قارات.

503 مليون نسمة تعداد سكان الدول العربية صباح هذا اليوم الأحد

⌐ شبه الجزيرة العربية: اليمن، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، الكويت، قطر، البحرين.

⌐ الهلال الخصيب: العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين.

⌐ شمال أفريقيا: مصر، السودان، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا.

⌐ شرق أفريقيا: الصومال، جيبوتي، جزر القمر.

● الدول العربية مرتبة بحسب عدد السكان:

1- مصر 118,607,842 نسمة

2- السودان 51,880,301 نسمة

3- الجزائر 47,520,489 نسمة

4- العراق 47,156,763 نسمة

5- اليمن 41,934,600 نسمة

6- المغرب 38,478,719 نسمة

7- السعودية 34,650,123 نسمة

8- سوريا 25,740,061 نسمة

9- الصومال 19,740,999 نسمة

10- تونس 12,358,464 نسمة

11- الاردن 11,504,715 نسمة

12- الامارت 11,381,809 نسمة

13- ليبيا 7,469,553 نسمة

14- لبنان 5,856,009 نسمة

15- فلسطين 5,603,244 نسمة

16- موريتانيا 5,334,775 نسمة

17- عُمان 5,520,409 نسمة

18- الكويت 5,037,538

19- قطر 3,124,572

20- جيبوتي 1,186,184

21- البحرين 1,648,022

22- جزر القمر 885,090

● عدد سكان إفريقيا و آسيا اليوم

يبلغ عدد سكان إفريقيا اليوم (1,552,813,380)، وبنسبة (19%) من عدد سكان العالم، موزعة على بلد (54) بلد، وبمعدل نمو سنوي قدره (2.257٪) سنويا، ويمثل العرب نسبة (19.54%) من عدد سكان قارة أفريقيا.

أما عدد سكان آسيا اليوم بلغ (4,829,739,784)، وبنسبة (59%) من عدد سكان العالم، موزعة على (48 بلد)، وبمعدل نمو سنوي قدره (0.578٪) سنويا، ويمثل العرب نسبة (4.12%) من عدد سكان قارة آسيا.

● إجمالي عدد سكان العالم اليوم، وعدد البلدان ومعدل النمو السنوي للسكان:



عدد سكان العالم اليوم 24 آب / أغسطس 2025م بلغ (8,241,162,406) نسمة موزعة على القارات: