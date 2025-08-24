الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفع عدد سكان الدول العربية إلى (502,620,281) نسمة بحلول اليوم 24 آب / أغسطس 2025م، وذلك بحسب موقع (Population Today)، وبلغ عدد سكان عرب أفريقيا (303,462,416) نسمة بنسبة (60.38%)، أما عدد سكان عرب آسيا فبلغ (199,157,865) نسمة وبنسبة (39.62%) من عدد سكان الدول العربية. كما ارتفع عدد سكان العالم اليوم إلى (8,241,162,406) نسمة موزعة على ستة قارات.
503 مليون نسمة تعداد سكان الدول العربية صباح هذا اليوم الأحد
- ⌐ شبه الجزيرة العربية: اليمن، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، الكويت، قطر، البحرين.
- ⌐ الهلال الخصيب: العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين.
- ⌐ شمال أفريقيا: مصر، السودان، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا.
- ⌐ شرق أفريقيا: الصومال، جيبوتي، جزر القمر.
.
● الدول العربية مرتبة بحسب عدد السكان:
- 1- مصر 118,607,842 نسمة
- 2- السودان 51,880,301 نسمة
- 3- الجزائر 47,520,489 نسمة
- 4- العراق 47,156,763 نسمة
- 5- اليمن 41,934,600 نسمة
- 6- المغرب 38,478,719 نسمة
- 7- السعودية 34,650,123 نسمة
- 8- سوريا 25,740,061 نسمة
- 9- الصومال 19,740,999 نسمة
- 10- تونس 12,358,464 نسمة
- 11- الاردن 11,504,715 نسمة
- 12- الامارت 11,381,809 نسمة
- 13- ليبيا 7,469,553 نسمة
- 14- لبنان 5,856,009 نسمة
- 15- فلسطين 5,603,244 نسمة
- 16- موريتانيا 5,334,775 نسمة
- 17- عُمان 5,520,409 نسمة
- 18- الكويت 5,037,538
- 19- قطر 3,124,572
- 20- جيبوتي 1,186,184
- 21- البحرين 1,648,022
- 22- جزر القمر 885,090
● عدد سكان إفريقيا و آسيا اليوم
- يبلغ عدد سكان إفريقيا اليوم (1,552,813,380)، وبنسبة (19%) من عدد سكان العالم، موزعة على بلد (54) بلد، وبمعدل نمو سنوي قدره (2.257٪) سنويا، ويمثل العرب نسبة (19.54%) من عدد سكان قارة أفريقيا.
- أما عدد سكان آسيا اليوم بلغ (4,829,739,784)، وبنسبة (59%) من عدد سكان العالم، موزعة على (48 بلد)، وبمعدل نمو سنوي قدره (0.578٪) سنويا، ويمثل العرب نسبة (4.12%) من عدد سكان قارة آسيا.
● إجمالي عدد سكان العالم اليوم، وعدد البلدان ومعدل النمو السنوي للسكان:
عدد سكان العالم اليوم 24 آب / أغسطس 2025م بلغ (8,241,162,406) نسمة موزعة على القارات:
- 1_ إفريقيا (54) بلد، عدد السكان (1,552,816,895)، معدل النمو السنوي (2%)، النسبة من عدد سكان العالم (19%).
- 2- آسيا (48) بلد، عدد السكان (4,829,743,377)، معدل النمو السنوي (1%)، النسبة من عدد سكان العالم (59%).
- 3- أوروبا (43) بلد، عدد السكان (719,243,896)، معدل النمو السنوي (0%)، النسبة من عدد سكان العالم (9%).
- 4- أمريكا الشمالية (23) بلد، عدد السكان (613,143,323)، معدل النمو السنوي (1%)، النسبة من عدد سكان العالم (7%).
- 5- أوقيانوسيا (14) بلد، عدد السكان (45,816,415)، معدل النمو السنوي (1%)، النسبة من عدد سكان العالم (1%).
- 6- أمريكا الجنوبية (12) بلد، عدد السكان (438,132,425)، معدل النمو السنوي (1%)، النسبة من عدد سكان العالم (5%).