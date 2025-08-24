الرياض - كتبت رنا صلاح - صعّد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من لهجته تجاه قطاع غزة، مهدداً بفتح "أبواب الجحيم" على حركة حماس، ومعلناً إقرار خطط عسكرية جديدة تهدف إلى دحر الحركة وإنهاء الحرب وفقاً لشروط تل أبيب. وفي تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، كشف كاتس أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقا على خطط جيش الاحتلال الجديدة، والتي تم تخويلهما بها من قبل مجلس الوزراء الأمني، وتشمل إطلاق نار مكثف، وإجلاء السكان، وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق.

كاتس يهدد غزة ويقر خططاً عسكرية جديدة

وأكد كاتس أن الجيش يعمل بكل قوة لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء الصراع بشروط الاحتلال، مشيراً إلى أن غزة، عاصمة حماس، ستتحول إلى رفح وبيت حانون إذا لم تلتزم الحركة بهذه الشروط، والتي حددها بإطلاق جميع الرهائن ونزع سلاحهم.

وفي سياق آخر، أعرب كاتس عن انزعاجه من التسريبات الصادرة عن المنتدى الأمني المغلق، مؤكداً أنها تضر بأمن تل أبيب وتضعف عزيمة الجنود، وتمنح الأعداء أملاً كاذباً. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أنه أصدر تعليماته للبدء فوراً في مفاوضات لإعادة المحتجزين، مشدداً على أن إنهاء الحرب يجب أن يتم وفق الشروط المقبولة للاحتلال.