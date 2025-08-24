الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، مجموعة من الناجين من مجزرة الكيماوي التي وقعت في ريف دمشق، مؤكداً أن محاسبة المتورطين في هذه الجريمة "حق لا يسقط بالتقادم". وخلال اللقاء، شدد الشرع على أن هذه الجرائم ستظل شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، في إشارة واضحة إلى تحميل المسؤولية للنظام السابق بقيادة بشار الأسد.

الشرع يستقبل ناجين ويؤكد محاسبة المتورطين

وقد أثارت تصريحات الشرع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء عبارته "حقهم لا يسقط بالتقادم" باعتبارها تأكيداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن المجزرة التي وقعت في الغوطة الشرقية قبل اثني عشر عاماً، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1410 مدنيين، بينهم 200 طفل وامرأة، وفق ما أكدته وزارة الخارجية السورية في بيانها بمناسبة الذكرى السنوية للمجزرة.

وتُعد مجزرة الكيماوي في ريف دمشق من أبشع الهجمات التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، وقد وثقتها عدة منظمات دولية. ففي 27 يناير 2023، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً أشار إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور في هجوم دوما بتاريخ 7 أبريل 2018. كما أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 2013 استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، معظمهم من الأطفال.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد رسمي من الحكومة السورية الجديدة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة يمثل أولوية وطنية، في إطار مساعيها لتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.