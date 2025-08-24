الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الحكومة الفلسطينية، أن ما ورد في تقرير لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للأمم المتحدة بشأن دخول محافظة غزة رسميا مرحلة المجاعة الكاملة – المرحلة الخامسة وفق تصنيف (IPC) – يعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

الحكومة الفلسطينية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

وطالبت في بيان اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي والنقابات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم، بممارسة أقصى درجات الضغط على حكوماتهم لوقف دعم الاحتلال وفرض إجراءات عقابية حقيقية عليه.



وحذرت الحكومة من الانتشار السريع للجوع القاتل وسوء التغذية في جميع محافظات القطاع، داعية المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا والضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر وضمان ممرات إنسانية آمنة لإدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والإغاثة.



يشار الى أن الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم (IPC) أعلنت وقوع المجاعة في غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون إنسان مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد.