الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، أن أكثر من 15 ألفًا و600 شخص في قطاع غزة، بينهم 3 آلاف و800 طفل، بحاجة إلى إجلاء طبي لتلقي رعاية عاجلة.

غزة: أكثر من 15 ألف شخص بحاجة لإجلاء طبي

وجاء ذلك في منشور لغيبريسوس على منصة "إكس" الأميركية، حيث وصف الوضع في غزة بأنه يتعرض لأزمة صحية وإنسانية حادة نتيجة استمرار الحرب، مؤكداً الحاجة الماسة لزيادة عمليات الإجلاء وتسريع وصول المساعدات الطبية.

وأعرب المدير العام للمنظمة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها عمليات إجلاء الحالات الحرجة، ودعا مزيدًا من الدول إلى المشاركة في جهود الإجلاء وتسهيل وصول المساعدات بهدف إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية المنقذة للحياة. كما جدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح غيبريسوس أن إسرائيل أغلقت منذ 2 مارس/آذار الماضي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والدواء، في ظل دخول كميات محدودة جدًا من المساعدات الإنسانية، لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل 62 ألفًا و622 فلسطينيًا، وإصابة 157 ألفًا و673 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.