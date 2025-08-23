الرياض - كتبت رنا صلاح - نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما تناقلته بعض المصادر الصحفية حول توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل في 25 سبتمبر المقبل.

سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع الاحتلال

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة أن ما تم تداوله بشأن الاتفاق "منفي"، رداً على استفسارات موقع تلفزيون سوريا.

وكانت صحيفة "إندبندنت عربية" قد نقلت عن "مصادر سورية رفيعة المستوى" أن الاتفاق سيُوقع برعاية الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد لقاءات سابقة بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد إسرائيلي في باريس برعاية أميركية، تناولت ملفات خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري ومراقبة وقف إطلاق النار في السويداء، إضافة إلى إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكدت الوكالة الرسمية السورية أن المحادثات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، في إطار جهود دبلوماسية أميركية مستمرة.