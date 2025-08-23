الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت سيطرة الجيش الروسي على قريتي سريدني وكليبان-بيك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في إطار تكثيف العمليات العسكرية، بالتزامن مع تسارع الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في دونيتسك وأوكرانيا

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تليغرام" أن السيطرة على القرية الثانية تمثل خطوة إضافية نحو مدينة كوستيانتينيفكا، التي تعد معقلًا مهمًا على طريق كراماتورسك وتضم قاعدة لوجستية كبيرة للقوات الأوكرانية.

وسجل الجيش الروسي مزيدًا من المكاسب على الأرض خلال الأشهر الأخيرة، مقابل قوات أوكرانية أقل عدديًا وعتادًا. وتحتل روسيا حاليًا نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

وفي السياق الدبلوماسي، تراجعت فرص عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عزمه اتخاذ قرار "مهم" خلال أسبوعين قد يشمل فرض عقوبات على روسيا، في ظل تعثر جهود الوساطة الأميركية.

كما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأوكراني بعرقلة الاجتماع، بعد انتقادات مماثلة وجهها زيلينسكي لموسكو الجمعة الماضية.