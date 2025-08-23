الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن وفاة 8 فلسطينيين جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا الجوع إلى 281 شهيداً، بينهم 114 طفلاً.

8 وفيات جديدة بالمجاعة في غزة

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق جميع المعابر منذ 2 آذار 2025، ما تسبب في منع دخول المساعدات الغذائية والطبية وانتشار المجاعة على نطاق واسع.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة بين آذار وحزيران، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن واحداً من كل خمسة أطفال في غزة يعاني سوء تغذية حاد.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، رسمياً حالة المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون ظروفاً كارثية في المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، والتي تتسم بالجوع الشديد والموت ونقص حاد في التغذية.