الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تفشي المجاعة في قطاع غزة، في أول تأكيد رسمي بحدوث مجاعة في منطقة الشرق الأوسط.

الأغذية العالمي: غزة تواجه مجاعة تاريخية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في البرنامج، جان مارتن باور، مساء الجمعة، حيث استعرض تقييم تقرير المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وأشار باور إلى أن المجاعة تتمثل في "حرمان غذائي شديد وسوء تغذية حاد واسع الانتشار ووفيات ناجمة عن الجوع"، مؤكداً أهمية حماية أنظمة البيانات المستخدمة لتوجيه الاستجابات الإنسانية.

ووصف باور هذا التأكيد بأنه "لحظة تاريخية" نظراً لكونها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق حدوث مجاعة في الشرق الأوسط.