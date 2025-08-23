 ترامب يرشح سيرجيو جور سفيراً لدى الهند

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه ترشيح سيرجيو جور، أحد أقرب مساعديه، ليكون السفير المقبل للولايات المتحدة لدى الهند، في ظل توتر العلاقات بين البلدين على خلفية الرسوم الجمركية المتبادلة.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن جور سيواصل عمله الحالي كمدير لمكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض إلى حين تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه، مشيراً إلى أنه سيعمل أيضاً مبعوثاً خاصاً لشؤون جنوب ووسط آسيا.

وأشاد ترامب بجور واصفاً إياه بـ"الصديق الوفي"، مذكّراً بدوره في حملاته الانتخابية وإدارة لجان دعم سياسي ساعدت في تعزيز حركته، مؤكداً ثقته بقدرته على تنفيذ برنامجه في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الهندية توتراً متصاعداً، بعد فشل محادثات تجارية بشأن الرسوم الجمركية، إذ ترفض نيودلهي فتح قطاعي الزراعة والألبان بشكل واسع، رغم أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يتجاوز 190 مليار دولار سنوياً.