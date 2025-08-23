الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، أن مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الصحية، وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة لنقلها إلى قطاع غزة.

الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لغزة

وقالت الوكالة عبر صفحتها على منصة "إكس" إن "وقف الكارثة الحالية يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا"، مشددة على ضرورة السماح بإدخال هذه المساعدات فوراً.

أشار المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، إلى أن عدد الوفيات نتيجة سوء التغذية أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، وأن العديد من الضحايا يتم دفنهم بالقرب من الخيام دون إعلان رسمي.

وأكد أبو حسنة أن الأوضاع في قطاع غزة تجاوزت الكارثة، واصفاً الوضع بأنه وصل إلى نقطة خطيرة وحرجة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتقديم الدعم والإغاثة لسكان القطاع.