الرياض - كتبت رنا صلاح - اتهمت كوريا الشمالية، السبت، الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق طلقات تحذيرية على قواتها قرب الحدود، محذرة من أن الحادث قد يرفع التوترات إلى مستويات "لا يمكن السيطرة عليها".

اشتباكات تحذيرية على الحدود الكورية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الجنرال كو جونغ تشول قوله إن الحادثة وقعت الثلاثاء أثناء عمل جنود شماليين على إغلاق الحدود بشكل دائم، ووصف إطلاق الطلقات بأنه "استفزاز خطير". وأضاف أن الجيش الجنوبي استخدم مدفعاً رشاشاً لإطلاق أكثر من عشر طلقات تحذيرية تجاه قوات الشمال، محذراً من أن التصعيد قد يدفع الوضع على الحدود إلى مرحلة خطيرة للغاية.

وردت سيول السبت، مؤكدة أن جنودها أطلقوا الطلقات التحذيرية بعد أن عبرت قوات شمالية الحدود لفترة وجيزة. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في بيان أن الجنود الشماليين عبروا خط ترسيم الحدود داخل المنطقة المنزوعة السلاح، ما دفع الجيش الجنوبي للتصرف بالدفاع عن الحدود قبل عودة القوات الشمالية إلى شمال الخط.

يُذكر أن آخر حادثة عسكرية بين الكوريتين وقعت في بداية نيسان، حين عبر نحو 10 جنود شماليين الحدود لفترة وجيزة، ما دفع الجيش الجنوبي لإطلاق طلقات تحذيرية. وتشهد الحدود بين الكوريتين اشتباكات غير عنيفة متكررة، شملت بالونات تحمل قمامة وبث مكبرات صوتية، وسط جهود من الشمال لإغلاق الحدود بالكامل منذ تشرين الأول الماضي.