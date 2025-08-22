الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سجن "الكلاسة" في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، فجر اليوم الجمعة، محاولة فرار جماعية نفذها سجناء مدنيون، غير أن قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" تمكنت من إحباطها.

سوريا: إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السجناء استغلوا ثغرات داخل السجن لإحداث فوضى وفتح الطريق للهروب، ما أدى إلى اندلاع حالة عصيان داخل المهاجع استمرت قرابة ساعة، حيث عمد السجناء إلى إثارة الفوضى والاحتجاجات.



وتدخلت قوات الحراسة مدعومة بعناصر أمنية من الإدارة الذاتية، وتمكنت من تطويق المهاجع والسيطرة على الموقف بشكل كامل، دون تسجيل أي حالة فرار. كما جرى نقل عدد من المشاركين في المحاولة إلى زنازين انفرادية للتحقيق معهم، وسط تشديد أمني ملحوظ في محيط السجن.



ويحتوي سجن "الكلاسة" على موقوفين مدنيين في قضايا جنائية مختلفة، ويعاني من ظروف صعبة أبرزها الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعله عرضة لمحاولات تمرد وتوترات متكررة، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.