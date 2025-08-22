الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيجري، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في منعطف حاسم للملف النووي الإيراني مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها القوى الأوروبية للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي.

عراقجي يبحث الملف النووي مع وزراء أوروبا

وتأتي هذه الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى في وقت تتصاعد فيه الضغوط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم ضمانات ملموسة بشأن برنامجها النووي، قبل أن تضطر الدول الأوروبية الثلاث (E3) إلى تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض جميع العقوبات الأممية على إيران تلقائيًا.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد وجهت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري، أكدت فيها استعدادها لتفعيل آلية فض النزاع، المعروفة بـ"سناب باك"، بحلول نهاية أغسطس 2025، إذا لم تقدم إيران خطوات ملموسة للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويأتي الموقف الأوروبي الحازم وسط مخاوف متزايدة من التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني، ومع اقتراب موعد انتهاء سريان قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي، في 18 أكتوبر المقبل.

وتجري هذه المباحثات في سياق إقليمي ودولي معقد، بعد التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة. وتتهم إيران القوى الأوروبية بالخضوع للضغوط الأمريكية، مؤكدة أنها لن تتفاوض تحت التهديد، بينما تشدد الدول الأوروبية على أن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد، وأن الكرة الآن في ملعب طهران لإنقاذ الاتفاق وتقديم ضمانات موثوقة حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات الهاتفية اليوم على بحث الخطوات الممكنة لتجنب التصعيد وفتح نافذة جديدة للحوار قبل فوات الأوان.