 كاتس: صادقنا على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حماس

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن المستوى السياسي والعسكري صادق على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس في قطاع غزة، مهدداً بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إذا لم توافق الحركة على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.

وأوضح كاتس أن الخطة تتضمن إطلاق نار كثيف، وإجلاء واسع للسكان، إلى جانب مناورة برية عميقة، مشيراً إلى أن غزة ستتحول إلى "رفح وبيت حانون" إذا لم توافق حماس على شروط إسرائيل، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاحها.

وأشار إلى أن المجلس الأمني المصغر "الكابينت" سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، في وقت استدعى فيه الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تحضيراً لهجوم بري يستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة.

من جانبه، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، القيادة الجنوبية للجيش، حيث صادق على خطط احتلال مدينة غزة، مؤكداً أن إسرائيل في "مرحلة الحسم"، ومشدداً على أن هزيمة حماس والإفراج عن المختطفين يسيران جنباً إلى جنب.

وقال نتنياهو إنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة وإنهاء الحرب وفق شروط مقبولة لإسرائيل، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع أن إسرائيل لن ترسل فريقها المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة.