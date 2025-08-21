الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول خلاله المفاوضات المحتملة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى آخر التطورات في قطاع غزة، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

تركيا وفرنسا تبحثان وقف النار وتطورات غزة

وأشار أردوغان إلى استمرار جهود تركيا من أجل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا، مؤكدًا متابعة أنقرة عن كثب للمباحثات التي جرت مؤخرًا في ألاسكا وواشنطن، واستعداد بلاده لاستضافة أي جهود للمفاوضات بين الجانبين.

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في غزة، معبرًا عن قلقه من "الكارثة الإنسانية الكبيرة" في القطاع، وداعيًا إلى كبح ما وصفه بـ"تهور" إسرائيل في خططها لاحتلال القطاع.

من جانب آخر، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، حيث أكد أردوغان حرص أنقرة على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات عدة، لا سيما الصناعات الدفاعية.

يأتي هذا الاتصال في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، عملياتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف.