الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لتسليم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، وفق ما أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية. وأوضح في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن المرحلة الأولى انطلقت من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من الأسلحة لتوضع تحت إشراف الجيش اللبناني.

لبنان يبدأ تسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود بيروت لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع وضع الجيش خطة لنزع سلاح حزب الله. ويُذكر أن مخيم عين الحلوة، قرب صيدا جنوب لبنان، يعد أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد.