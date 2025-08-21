الرياض - كتبت رنا صلاح - تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

التعاون الإسلامي تبحث الاثنين العدوان الإسرائيلي على غزة

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة السياسات والخطط الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، إضافة إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، والحصار المفروض على القطاع، وما نتج عنه من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت المنظمة أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتها المركزية، مجددة التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.