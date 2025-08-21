الرياض - كتبت رنا صلاح - أفرجت السلطات اللبنانية، الخميس، عن الإسرائيلي صالح أبو حسين المتحدر من بلدة عربية في شمال إسرائيل، كان موقوفاً في لبنان منذ عام، بعد دخول الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك إثر وساطة من الصليب الأحمر الدولي.

لبنان يفرج عن إسرائيلي دخل البلاد خلسة قبل عام

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «شخصاً يحمل الجنسية الإسرائيلية، أُعيد من لبنان إلى إسرائيل عبر معبر رأس الناقورة الحدودي، بعد احتجازه لمدة عام». وقالت: «إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش، تسلَّمه عند معبر رأس الناقورة».

وبينما لم تُنشر في تل أبيب معلومات إضافية، كشف مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» في بيروت، عن أن «الأمن العام اللبناني سلَّم أبو حسين إلى الصليب الأحمر الدولي؛ لإعادته إلى إسرائيل». وقال إن أبو حسين «دخل خلسة إلى الأراضي اللبنانية في الجنوب قبل نحو عام، حيث أوقفه الجيش اللبناني، وسلَّمه للأمن العام»، مشيراً إلى أن المُفرَج عنه «عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو ليس أسير حرب، ولم يثبت عليه أي ملف أمني، كما لم يثبت تورطه بأي عمل أمني في لبنان».

ولفت المصدر إلى أن «الصليب الأحمر الدولي، كان يتواصل مع لبنان بخصوصه، واتُّخذ القرار بتسليمه الخميس».