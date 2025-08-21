الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد مركز دراسات في تقرير صدر هذا الأسبوع بأن كوريا الشمالية أقامت قاعدة عسكرية سرية قرب حدودها مع الصين يعتقد أنها تستخدمها لتخزين صواريخ باليستية بعيدة المدى.

قاعدة صواريخ سرية تهدد شرق آسيا وأمريكا

وأورد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ مقراً في واشنطن في تقريره أن قاعدة الصواريخ الباليستية غير المعلنة تقع في مقاطعة شمال بيونغان (شمال غرب) على مسافة لا تزيد على 27 كلم من الحدود مع الصين.

وبحسب التقرير، فإن قاعدة سينبونغ دونغ تحتوي على الأرجح على صواريخ باليستية عابرة للقارات وبينها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وحذر التقرير من أن هذه الصواريخ «يمكن أن تشكل تهديداً نووياً لشرق آسيا والقارة الأميركية».

وجاء في التقرير أن القاعدة هي من «القواعد الـ15 إلى 20 للصواريخ الباليستية ومنشآت الصيانة والإسناد وتخزين الصواريخ والرؤوس التي لم تعلن عنها كوريا الشمالية».

والتقرير هو «أول دراسة معمقة مفتوحة المصدر تؤكد وجود القاعدة».

وأُعلن عن اكتشاف القاعدة في وقت دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مؤخراً إلى «توسيع سريع» لقدرات بلاده النووية.

وتؤكد كوريا الشمالية منذ فشل قمة هانوي بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2019 أنها لن تتخلى عن أسلحتها وأعلنت نفسها قوة نووية بصورة «لا رجعة فيها».