الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت منطقة رأس العين في بعلبك حادثة خطف في وضح النهار، بعدما أقدم مجهولون يستقلّون سيارة من نوع “باثفايندر” سوداء على اعتراض طريق أحد المواطنين عند دوّار المستشفى الحكومي، وأجبروه بالقوة على الترجل من سيارته من نوع “أوبل” قبل أن يقتادوه معهم إلى جهة مجهولة.

عملية خطف في وضح النهار تثير الذعر شرقي لبنان

وأفادت صحيفة “النهار” اللبنانية بأن الحادثة وقعت في منطقة مكتظة وتحت أنظار المارة، ما أثار حالة من الذعر والقلق في صفوف الأهالي، الذين تساءلوا عن مدى الجرأة في تنفيذ عمليات مماثلة في وضح النهار.

وبحسب المعلومات المتوفرة، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها فوراً لتحديد هوية الخاطفين وملاحقتهم، في وقت لم تتضح بعد خلفيات العملية، ولا مصير الشخص المخطوف.