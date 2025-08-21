الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت السلطات في أفغانستان، الأربعاء، إن حافلة مكتظة تقل مهاجرين أفغاناً رُحِّلوا من إيران، تحطمت في ولاية هرات غرب البلاد مساء الثلاثاء، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 79 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

حادث حافلة في هرات يحصد 79 قتيلاً

وأوضح أحمد الله متقي، رئيس إدارة الإعلام في حكومة إقليم هرات، أن الحادث وقع على طريق هرات – كابل في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بعد تصادم الحافلة أولاً بدراجة نارية ثم بشاحنة، وهو ما تسبب في اندلاع حريق هائل التهم المركبات الثلاث.

وأكد عبد المتين قاني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الحريق أدى إلى وفاة 79 شخصاً على الأقل، بينهم 17 طفلاً، بينما تحدث مصدر في شرطة الولاية عن احتمال أن يكون العدد 19 طفلاً. وأضاف أن الحادث وقع على بعد نحو 30 دقيقة من مدينة هرات.



وأشار محمد جانان مقدس، كبير الأطباء في المستشفى العسكري، إلى أن كثيراً من الجثث لم يتم التعرف على أصحابها بسبب تفحمها بالكامل. وأوضح أن الحافلة كانت تقل مهاجرين أفغاناً جرى ترحيلهم حديثاً من إيران وكانوا في طريقهم إلى العاصمة كابل.



وقال شاهد العيان أكبر توكلي (34 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك كثير من النيران وكثير من الصراخ، لكننا لم نستطع الاقتراب حتى لمسافة 50 متراً لإنقاذ أي شخص»، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 3 أشخاص فقط، كانوا يعانون من حروق خطيرة. وأضاف شاهد آخر يُدعى عبد الله (25 عاماً): «شعرت بحزن شديد لأن معظم ركاب الحافلة كانوا من الأطفال والنساء».



وبحسب الشرطة، فإن الحادث ناجم عن السرعة الزائدة والإهمال من جانب سائق الحافلة، التي خرجت عن الطريق الرئيسي واصطدمت بعنف بالدراجة النارية ثم الشاحنة. وظهرت فرق الإنقاذ في الموقع وهي تزيل هيكل الحافلة المتفحم وحطام المركبات الأخرى التي تضررت في الحادث.



من جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد سلطات النقل إلى تقديم تقرير عاجل ودقيق بشأن أسباب الحادث، وتحديد المسؤولية. وأصدرت الحكومة بياناً أعربت فيه عن «بالغ الحزن لفقدان كثير من الأرواح والإصابات التي نجمت عن الاصطدام المأساوي والحرائق في ولاية هرات»، مؤكدة أن التحقيقات جارية.



وتُعد ولاية هرات، التي تحد إيران وتركمانستان، واحدة من أكثر الولايات استقبالاً للأفغان المرحلين من إيران، حيث تستضيف حالياً عشرات الآلاف منهم. ومنذ بداية العام الجاري، عاد نحو 1.5 مليون أفغاني من إيران وباكستان، وفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.



ويُعتبر حادث الثلاثاء من أكثر الحوادث دموية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، بحسب وكالة «باختر» الحكومية، إذ يأتي في وقت تشن فيه السلطات الإيرانية حملة واسعة لترحيل نحو 4 ملايين مهاجر أفغاني غير نظامي، مطالبة بعودتهم قبل مطلع سبتمبر المقبل.



الحوادث المرورية شائعة في أفغانستان نتيجة سوء حالة الطرق، والقيادة المتهورة، وغياب الضوابط المرورية. ففي ديسمبر الماضي، أدى حادث تصادم حافلتين مع صهريج وشاحنة في طريق سريع بوسط البلاد إلى مقتل 52 شخصاً، كما شهد مارس 2024 مصرع أكثر من 20 شخصاً وإصابة 38 آخرين في حادث اصطدام حافلة بصهريج وقود في ولاية هلمند. وفي ديسمبر 2022 قُتل 31 شخصاً في ممر سالانغ بعد انقلاب شاحنة صهريج واندلاع حريق كبير.