 62,122 شهيداً حصيلة العدوان على غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 58 مواطناً وإصابة 185 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62,122 شهيداً و156,758 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال غير قادرة على الوصول إلى أعداد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات نتيجة شدة القصف المستمر.

كما أشار التقرير إلى استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث سجلت المستشفيات 3 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا الجوع إلى 269 وفاة، بينهم 112 طفلاً.

وفي السياق ذاته، وثقت وزارة الصحة استمرار استهداف المدنيين الباحثين عن المساعدات الإنسانية، مؤكدة وصول 22 شهيداً و49 مصاباً من بين المنتظرين للمساعدات خلال الساعات الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لهذه الفئة من "شهداء لقمة العيش" إلى 2,018 شهيداً وأكثر من 14,947 مصاباً.