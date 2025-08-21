الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب يوم الثامن والعشرين من أغسطس يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعالمية صافرة البداية لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين "روشن" 2025–2026 وهذا الموعد المنتظر لا يمثل مجرد بداية لموسم كروي جديد، بل يعد امتدادًا للزخم الكبير الذي يشهده الدوري في السنوات الأخيرة، بعد أن تحول إلى أحد أقوى البطولات على مستوى العالم، سواء من حيث القيمة السوقية أو النجوم المشاركين أو المتابعة الجماهيرية داخل المملكة وخارجها شقكله بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الدوري السعودي روشن 2025–2026: انطلاقة نارية وجولة افتتاحية ترسم ملامح المنافسة

جدول الجولة الافتتاحية تم توزيعه على ثلاثة أيام (28 – 29 – 30 أغسطس)، وجاءت المباريات على النحو التالي:

الخميس 28 أغسطس

ضمك × الحزم – الساعة 7:05 مساءً

الاتفاق × الخلود – الساعة 9 مساءً

الأهلي × نيوم – الساعة 9 مساءً

الشباب × الخليج – الساعة 9 مساءً

السبت 30 أغسطس

التعاون × النصر – الساعة 9 مساءً

الجمعة 29 أغسطس

الهلال × الرياض – الساعة 6:50 مساءً

الفتح × الفيحاء – الساعة 6:55 مساءً

الأخدود × الاتحاد – الساعة 9 مساءً

القادسية × النجمة – الساعة 9 مساءً

مواجهات تحت المجهر

من بين هذه المباريات، يبرز عدد منها باعتباره قممًا مبكرة رغم أنها في الجولة الأولى:

الأهلي × نيوم: الأهلي يدخل اللقاء مدججًا بالنجوم الكبار مثل رياض محرز وإيفان توني، ويقابله فريق نيوم الصاعد حديثًا، الذي يسعى لإثبات نفسه أمام العملاق الأخضر.

الهلال × الرياض: الهلال يبدأ موسمه بمباراة أمام الرياض، اختبار مهم لقياس جاهزية كتيبته العالمية التي تضم كوليبالي، ميتروفيتش، وسافيتش.

التعاون × النصر: مواجهة قوية بين التعاون المعروف بتنظيمه الجيد، والنصر الذي يقوده كريستيانو رونالدو إلى جانب ساديو ماني ولابورت.

الأخدود × الاتحاد: حامل اللقب يبدأ الدفاع عن لقبه أمام خصم طموح يسعى لتعطيل انطلاقته.

الدوري السعودي وتحوله إلى محطة للنجوم

لم يعد الدوري السعودي مجرد بطولة محلية بل أصبح خلال السنوات القليلة الماضية وجهة لامعة لأبرز نجوم العالم انتقال أسماء من العيار الثقيل مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، وساديو ماني، لم يرفع فقط المستوى الفني، بل غيّر خريطة الاهتمام العالمي.

الجماهير الأوروبية والعربية باتت تتابع الدوري السعودي أسبوعًا تلو الآخر، ووسائل الإعلام العالمية تضع مبارياته ضمن أبرز الأحداث الرياضية ومع بداية موسم 2025–2026، تتعزز هذه الصورة، إذ يستمر الدوري في استقطاب النجوم، وهو ما يزيد من قيمته السوقية ويرفع من سقف التوقعات للمستوى الفني للمباريات.

قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري

من اللافت أن الدوري السعودي يضم اليوم بعضًا من أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الهائلة التي ضُخت في الأندية: