الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل للضغط على الحكومة المجرية من أجل وقف عرقلتها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه العرقلة تمثل عقبة أمام تطلعات بلاده الأوروبية.

زيلنسكي يرفض ضمانة الصين ويطلب دعم ترمب

وفي تصريح آخر، أكد زيلنسكي أن الصين لا يمكن أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا، في إشارة إلى موقف بلاده الرافض لأي دور صيني في ترتيبات أمنية مستقبلية تتعلق بالنزاع مع روسيا أو بالضمانات الدولية. وتأتي هذه التصريحات في سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أوكرانيا لحشد الدعم الدولي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تعترض طريقها نحو الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز أمنها القومي.