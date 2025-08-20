الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أنه أصدر تعليماته للجيش بتقليص المدة الزمنية المقررة للسيطرة على ما وصفها بـ"المعاقل الأخيرة لحركة حماس" في مدينة غزة، وصولًا إلى تحقيق الحسم العسكري.

نتنياهو يأمر بتسريع السيطرة على آخر معاقل حماس في غزة

وأعرب نتنياهو، وفق البيان، عن تقديره "للمقاتلين الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم وعائلاتهم، ولكافة الجنود المشاركين في العملية"، في ظل تعبئة عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط استعدادًا للهجوم.

ومن المقرر أن يستعرض الجيش الإسرائيلي خططه التفصيلية أمام نتنياهو يوم غد للمراجعة والمصادقة، فيما تشير مصادر عسكرية إلى أن العملية ستبدأ بالتقدم على أطراف المدينة قبل التوغل نحو مركزها، مع استهداف البنية التحتية لحماس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات التمهيدية داخل غزة، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى إضعاف قدرات الحركة قبيل بدء الهجوم الرئيسي .