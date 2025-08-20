الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن تنفيذ عملية مشتركة مع الجيش اللبناني أسفرت عن اكتشاف نفق يبلغ طوله نحو 50 مترًا وعدة ذخائر غير منفجرة، وذلك في محيط بلدة القصير الواقعة جنوب لبنان.

اليونيفيل والجيش اللبناني يكتشفان نفقًا وذخائر

وجاء في بيان مقتضب للبعثة أن العملية نُفذت بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، في إطار الجهود المشتركة لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينظم عمل القوات الدولية في الجنوب اللبناني.

وأوضحت اليونيفيل أن نتائج العملية وما تم العثور عليه قد أُحيلت رسميًا إلى الجيش اللبناني باعتباره الجهة المختصة بمتابعة مثل هذه الاكتشافات والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة.

ويُعد هذا الاكتشاف جزءًا من التعاون الميداني المستمر بين اليونيفيل والجيش اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، وضمان الالتزام ببنود القرار الأممي الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية