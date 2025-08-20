تعيين الدكتور عروة صبري خطيبًا للمسجد الأقصى

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تعيين البروفيسور الدكتور عروة عكرمة صبري خطيبًا للمسجد الأقصى المبارك، ليخلف والده الشيخ الدكتور عكرمة صبري الذي تولى هذه المهمة لعقود طويلة، وكان أحد أبرز الأصوات الدينية والوطنية في المدينة المقدسة.

تعيين الدكتور عرة صبري خطيبًا للمسجد الأقصى

ويأتي هذا القرار في مرحلة حساسة يمر بها المسجد الأقصى ومدينة القدس، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف والمصلين. وأكدت الأوقاف الإسلامية أن التعيين يهدف إلى ضمان استمرار رسالة الخطابة في المسجد باعتبارها منبرًا جامعًا يحمل رسائل دينية ووطنية، ويعزز صمود المقدسيين.



البروفيسور الدكتور عروة صبري، المولود في القدس عام 1972، نشأ في بيت علم ودين، فهو نجل خطيب الأقصى السابق، وحفيد قاضي القدس الشيخ سعيد صبري، ومفتي قلقيلية الشيخ هاشم صبري. تلقى تعليمه في مدارس القدس، وحصل على الماجستير في الفقه المقارن من جامعة أم درمان في السودان، ثم الدكتوراه في الفقه الإسلامي من جامعة القرويين في المغرب.



عمل واعظًا وفقيهًا ومفتيا في دور الإفتاء، ثم التحق بجامعة القدس حيث عمل أكثر من 20 عامًا وتقلد مناصب أكاديمية منها عميد كلية القرآن الكريم وكلية الدعوة وأصول الدين. وله عشرات الأبحاث والكتب العلمية في الفقه الإسلامي، وشارك في التدريس والوعظ داخل فلسطين وخارجها، كما عُرف بدوره في القضاء والتحكيم الشرعي خاصة في قضايا الميراث.



الدكتور عروة صبري أب لخمسة أبناء جميعهم من حفّاظ القرآن الكريم، ويُنتظر أن يلقي خطبته الأولى في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء القدس والمصلين.