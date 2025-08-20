الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على أربعة من قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم شخصيات من دول حليفة مثل فرنسا وكندا، وذلك على خلفية إجراءات تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قضاة الجنائية الدولية

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن المحكمة تمثل "تهديدًا للأمن القومي الأميركي"، مضيفًا أنها تحولت إلى "أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".



وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات واشنطن تعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في ملفات مرتبطة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، وسط انتقادات دولية متصاعدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.