الرياض - كتبت رنا صلاح - الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت مصادر طبية وإعلامية أن الطفل الفلسطيني عبدالله أبو زرقة، البالغ من العمر خمس سنوات، توفي مساء الإثنين 18 آب/أغسطس 2025 في أحد مستشفيات مدينة أضنة التركية، بعد نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج إثر معاناته من سوء التغذية ونقص الأدوية.

أنا جعان .. صرخة عبدالله الأخيرة .. فيديو

وكانت الكلمات الأخيرة للطفل "أنا جعان" قد أثارت موجة واسعة من التضامن على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى رمز لمعاناة آلاف الأطفال في غزة الذين يواجهون خطر الجوع وانعدام الرعاية الصحية.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 266 حالة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 112 طفلاً. كما سجلت الوزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاث وفيات جديدة بين البالغين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أزمة الغذاء والدواء، حيث تعجز شحنات المساعدات المحدودة التي دخلت القطاع خلال الأسابيع الأخيرة عن تلبية الاحتياجات، فيما تواجه قوافل الإغاثة عراقيل كبيرة تعيق وصولها إلى الفئات الأشد تضرراً.

وقد تحولت قضية الطفل أبو زرقة إلى محور نقاش دولي واسع بشأن الوضع الإنساني في غزة، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية لتكثيف الجهود العاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.