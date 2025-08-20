 بن غفير يعلق صور دمار غزة بسجون الأسرى

الرياض - كتبت رنا صلاح - أقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، على خطوة انتقامية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، تمثلت في تعليق صور الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على جدران السجون، لإجبارهم بن غفير يعلق صور دمار غزة بسجون الأسرىعلى مشاهدتها كإجراء عقابي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لبن غفير خلال زيارته أحد السجون الإسرائيلية، وهو يشير إلى صور الدمار المعلقة على الجدران، مرددا: "هذا ما يجب أن يشاهده الأسرى كل يوم".

ونشر الإعلامي الإسرائيلي ينون ميغال على منصة "إكس" الأميركية مقطع فيديو يوثق الزيارة، ويظهر فيه بن غفير وهو يشير إلى صور الدمار على جدران الحائط قائلا: "انظروا ما هذا؟ هذا ما يجب أن يشاهدوه (الأسرى)، كل صباح في طريقهم إلى ساحة السجن".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "هذا ما يجب أن يروه، لعل كل واحد منهم يرى بيته هنا".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اقتحام بن غفير زنزانة القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في سجن ريمون الإسرائيلي، حيث هدده قائلا: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، لن تنتصروا علينا".

ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "هآرتس"، مقطعا مصورا يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف وهو يوجه تهديداته إلى البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002.

وأثارت هذه الخطوة الاستفزازية إدانات واسعة، وسط مخاوف على حياة البرغوثي الذي ظهر في التسجيل بهيئة ضعيفة ووضع صحي متدهور.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.​​​​​​

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس/ آب الجاري، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا، و2378 معتقلا يصنفون "مقاتلين غير شرعيين".