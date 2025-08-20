الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت مصادر مصرية، الأربعاء، أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة في غزة بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح.

إسرائيل تتأخر بالرد على مقترح التهدئة المصري

وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة القاهرة الإخبارية، أن اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة بقطاع غزة.



وفي وقت سابق، قالت مصادر مصرية إن إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس، رغم مرور 24 ساعة على تسلمها المقترح.



وأوضحت المصادر المصرية، أن مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أميركية وبرعاية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وذكرت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ المحتجزين، مشيرة إلى أنه لا سبيل لخروج المحتجزين إلّا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موضحة أن المقترح يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين.