الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي أجراه الأربعاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن تركيا تدعم عملية سلام تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى متابعته مجريات الجهود الرامية لإرساء سلام دائم بمشاركة شاملة، في إشارة إلى أوكرانيا دون ذكرها صراحة.

إردوغان يؤكد لبوتين دعم أنقرة لعملية السلام

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية أن بوتين أعرب عن شكره لإردوغان على استضافة بلاده محادثات السلام خلال الفترة الماضية. وكانت تركيا قد استضافت منذ مايو الماضي ثلاث جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول، إلا أن تلك اللقاءات لم تحقق أي اختراق جوهري، واقتصرت نتائجها على اتفاقات جزئية تتعلق بتبادل أسرى الحرب.



ورغم موقفها الرافض للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، شددت تركيا مراراً على دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية، خصوصاً في ما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وتقطنها أقلية كبيرة من التتار المسلمين.



وجدد إردوغان خلال الاتصال التزام أنقرة بدعم أي جهود سياسية تسعى لتحقيق تسوية سلمية شاملة للأزمة، مؤكداً أن الحلول القائمة على التوافق الدولي هي السبيل الوحيد لضمان استقرار دائم.