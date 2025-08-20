الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 58 فلسطينيا و185 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

58 شهيدا في غزة .. وقرارات إخلاء قسري جديدة

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال العديد منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 62122 شهيدا و156758 إصابة، بحسب بيانات الوزارة.



وفي السياق ذاته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا بالإخلاء القسري لسكان مناطق شمال مدينة غزة، تحديدا في منطقة أبو اسكندر وجباليا النزلة، حيث ألقت طائرات الاحتلال منشورات تطالب السكان بمغادرة منازلهم فورا والتوجه نحو مناطق جنوب وادي غزة.



وتأتي هذه القرارات في ظل تصعيد مستمر وأوضاع إنسانية متدهورة تعيشها مناطق واسعة في قطاع غزة.