الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية إغارة واسعة استهدفت موقعاً مستحدثاً للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة، مؤكدة أنها أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات الإسرائيلية.

كتائب القسام تعلن إغارة واسعة بخان يونس

وأوضحت الكتائب، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام عبر منصة "إكس"، أن العملية نُفذت بقوة قوامها فصيل مشاة اقتحم الموقع، حيث جرى استهداف عدة دبابات من طراز "ميركفاه 4" باستخدام عبوات "الشواظ" و"الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي. وأضافت أن مقاتليها استهدفوا منازل تحصّن بداخلها جنود إسرائيليون بست قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، قبل أن يقتحم عدد من عناصرها تلك المنازل ويجهزوا على الجنود المتواجدين بداخلها من مسافة صفر باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.



وأكد البيان أن أحد القناصة تمكن من إصابة قائد دبابة ميركفاه 4 إصابة قاتلة، في حين واصل المقاتلون دكّ المواقع المحيطة بمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع طريق النجدات وتأمين انسحاب القوة المنفذة. كما أشار إلى أن أحد عناصر الكتائب فجّر نفسه بعد وصول قوة إنقاذ إسرائيلية، موقعاً إصابات مباشرة في صفوفها، بينما استمر الاشتباك لعدة ساعات ورُصدت عمليات إخلاء عبر الطيران المروحي الإسرائيلي.



وفي المقابل، ذكرت قناة "كان" العبرية أن الحادثة وُصفت بغير المسبوقة منذ بدء الحرب قبل نحو عامين، مشيرة إلى أن خلية مكونة من 14 إلى 20 مسلحاً خرجت من فتحة نفق قرب موقع عسكري إسرائيلي بجنوب غزة، وبدأت بإطلاق قذائف مضادة للدروع ورشاشات باتجاه القوات المتمركزة داخله. وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي دفع بطائرات ودبابات أطلقت النار على المجموعة، فيما لم يتضح بعد العدد الدقيق للقتلى جراء الاشتباكات والغارات الجوية.



وأضافت القناة أن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط في المنطقة براً وجواً. وتزامنت العملية مع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوزير يسرائيل كاتس أقر خطة للسيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية التي قد تستمر نحو أربعة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.