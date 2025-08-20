 58% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بفلسطين

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 58% من الأميركيين يرون أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في ظل مناقشات جارية بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد نحو عامين من اندلاع الحرب.

وأظهر الاستطلاع أن الرأي العام الأميركي يميل بشكل متزايد إلى دعم الاعتراف الدولي بفلسطين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للنزاع في المنطقة.