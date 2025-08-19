الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن يتعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل جيد خلال لقائه فلاديمير زيلينسكي، متمنيا أن يظهر الأخير "بعض المرونة".

ترامب يؤكد عدم إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا

لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية.

يجب على زيلينسكي إظهار مرونة.

لدي علاقة جيدة مع بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب.

إذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا.

كل هذا حدث بسبب إدارة لا تفهم شيئا.

نحن بعيدون عن روسيا بسبعة آلاف ميل، وأنا أفعل هذا من أجل وقف القتل بين الطرفين.

سأتصل ببوتين وزيلينسكي لحل بعض القضايا الدبلوماسية.

شبه جزيرة القرم سلبت من أوكرانيا كما تسلب حبة الحلوى من يد طفل صغير. لم تطلق روسيا رصاصة واحدة لاستعادة شبه جزيرة القرم.

استعادة شبه جزيرة القرم غير ممكنة فقد تم منحها من قبل أوباما.

"الناتو" في البداية قال إنه يريد شبه جزيرة القرم ولم أتلق هذا بشكل جيد.

تحدث "الناتو" كذلك عن انضمام أوكرانيا للحلف وهذا أمر مرفوض منذ وقت طويل.

أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف "الناتو".

أعتقد أن الجميع متعب من هذه الحرب.

أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا.

روسيا دولة قوية عسكريا.

أوكرانيا ستستعيد الكثير من الأراضي في حال الاتفاق.



منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير.



القادة الأوروبيون في الاجتماع بالبيت الأبيض كانوا متفهمين لضرورة أن تقدم أوكرانيا تنازلات في الأراضي .